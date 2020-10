Cambiamenti climatici, la parola chiave è "adattamento"

Una parola chiave nel contesto dei cambiamenti climatici è adattamento. Gli scienziati affermano che è inevitabile pensare al nostro futuro senza una trasformazione sociale correlata agli effetti sul clima in corso. Gli studi si stanno concentrando in particolare sulla nostra capacità di affrontare le crescenti ondate di caldo.

Jana Silmann, direttrice ricerca Centro Internazionale di Ricerca sul Clima ad Oslo, Norvegia: "Vediamo che le ondate di calore in tutte le aree sulla terraferma aumenteranno in frequenza e intensità. Quindi abbiamo sperimentato alcune ondate di calore davvero forti in passato, specialmente in Europa. Abbiamo avuto l'ondata di caldo nel 2010, l'ondata di caldo russa, e abbiamo avuto nel 2018 l'ultima grandissima ondata di caldo. Questo tipo di estati calde influenzano non solo la salute, ma anche l'agricoltura e il settore energetico. È una grande minaccia per la società. Dobbiamo capire meglio quali sono gli impatti delle temperature più calde, ondate di caldo in estate, maggiore inquinamento da ozono, come queste interagiscono e influiscono sulla salute. E inoltre, quanto costa, ad esempio, adattarsi a questi cambiamenti che arriveranno e anche per mitigare Cosa dobbiamo fare per ridurre gli impatti del clima e dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana.

