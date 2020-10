Oggi tocca a Johnson & Johnson, l'azienda farmaceutica ha sospeso le sperimentazioni sul vaccino contro il Covid-19 dopo che un partecipante ha sviluppato "una reazione avversa".

J&J si è limitata a precisare che non si sa ancora se il soggetto ammalatosi abbia testato il vaccino o un placebo. Le verifiche sono in corso, il settore medico dell'azienda precisa comunque che gli eventi avversi gravi non sono rari negli studi clinici, e che la loro frequenza è direttamente proporzionale al progresso dello studio.

La fase tre, che prevedeva il reclutamento on line di volontari, era iniziata a settembre con l'obiettivo di raggiungere 60 mila partecipanti su più di 200 laboratori negli in tutti gli USA e in altri Paesi.

Un mese fa un altro stop

Un mese fa il precedente i un altro colosso farmaceutico statunitense AstraZeneca che aveva interrotto la sperimentazione in seguito alla patologia inspiegabile sviluppata da un cittadino britannico.

I test sono ripresi a ottobre in Giappone ma non negli Stati Uniti.

La ricetta del vaccino Johnson & Johnson

Nel quadro dell'operazione Warp speed per lo sviluppo di un vaccino, la J&J ha ottenuto 1,45 miliardi di dollari dal governo statunitense: lo studio di J&J si basa sullo sviluppo di una dose unica di adenovirus, responsabile del raffreddore, modificato di modo che non possa replicarsi, che è combinato con lo spike del coronaviurs Sars-CoV-2. Johnson & Johnson era ricorso alla stessa ricetta per elaborare un vaccino contro il virus di Ebola, la cui immissione nel mercato è stat approvata dalla Commissione europea a luglio.