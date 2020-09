Un inferno di fuoco tra le lamiere del campo profughi di Moria a Lesbo, completamente distrutto dalla furia delle fiamme, divampate in più punti per ragioni ancora da chiarire.

Il sito è stato evacuato e adesso circa 13.000 migranti sono senza rifugio, cibo e acqua. Non si ha ancora un quadro definito in relazione a vittime e feriti.

Sull'isola è stato dichiarato lo stato di emergenza. Le autorità stanno cercando di identificare i 35 migranti positivi al coronavirus e le persone con cui sono entrati in contatto, perchö vengano isolati. Allo stesso tempo, è impellente soddisfare i bisogni primari.

Cristina Psarra di Medici Senza Frontiere, non nasconde la preoccupazione: "Non c'è coordinamento per coprire le prime necessità - dice - i migranti sono adesso in vari siti dell'isola: la nostra priorità è quella di localizzare e proteggere i gruppi vulnerabili, le persone che si trovano ad affrontare problemi di salute, e le persone che sono confermate o possibili casi di Covid-19'''.

L'Unione europea si è mossa per dare supporto a Lesbo. Il vicepresidente della Commissione europea, Margheritis Schinas, ha scritto su twitter che andrà in Grecia al più presto, mentre in un altro tweet il commissario per gli Affari interni Ilva Johansson ha assicurato che il trasferimento e l'alloggio dei minori non accompagnati saranno immediatamente finanziati.

Nel tweet di Johansson: "Ho già acconsentito a finanziare il trasferimento immediato e l'alloggio sulla terraferma dei restanti 400 bambini e adolescenti non accompagnati. La sicurezza e il rifugio di tutte le persone a Moria è la priorità".

L'incendio è scoppiato intorno a mezzanotte: la dinamica non è stata ancora accertata, ma secondo una prima ricostruzione dei fatti le fiamme sarebbero divampate dopo il rifiuto di andare in isolamento opposto dai migranti risultati positivi al coronavirus e dagli scontri che sono seguiti.