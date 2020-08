Un diario di guerra che ora diventa una personale per non dimenticare gli orrori nell’ex Jugoslavia e quello che fu poi il massacro ordinato dall’ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladić, definito il boia di Srebrenica.

"The Notebook", la personale sul diario di guerra del "macellaio di Bosnia"

“The Notebook”: una mostra toccante che porta la firma dell’artista serbo Vladimir Miladinovic, con gli scritti e gli appunti dell’uomo che fu definito il “macellaio di Bosnia”. "Questo lavoro non è molto difficile da capire,” fa notare l’artista. “Le foto esposte e gli scritti usano un linguaggio militare, molto freddo e burocratico. E’ una mostra che parla dei bisogni dell'esercito, di come risolvere o meno certi problemi, e di altro. A tratti è anche abbastanza noioso leggere tutto da questo punto di vista, a tratti quasi banale, direi.”

"Una mostra su un passato che siamo costretti a trattare anche oggi, 25 anni dopo la guerra." Vladimir Miladinovic, Artista serbo

"Una mostra su un passato che siamo costretti a trattare anche oggi, 25 anni dopo la guerra." Vladimir Miladinovic, Artista serbo

Il diario di Mladic iniziato nel 1992 fu ritrovato nel 2010 durante delle ricerche. Ma ad aiutare Vladimir Miladinovic in questa personale è stato fondamentale la versione tradotta in inglese che il Tribunale dell'Aia ha riprodotto e utilizzato come prova nel processo all’ex generale, condannato all’ergastolo per crimini contro l’umanità. 400 pagine e fiumi di inchiostro di un passato da non dimenticare.