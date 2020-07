La coperta è corta: con le nuove priorità finanziarie post emergenza Covid-19, la transizione ecologica potrà fare affidamento su minori risorse.

Per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, a metà gennaio (14 gennaio 2020), la Commissione ha adottato una proposta di regolamento per la creazione del 'Just Transition Fund', finalizzato a sostenere le regioni dell'Unione europea verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

Il taglio sarà cospicuo, da 30 a 10 miliardi di dotazione.

Grafico 'Just Transition Fund' Euronews

Un'altra area di compromesso è quella che circoscrive la ricerca e l'innovazione in Europa, sotto il cappello del Programma Quadro Horizon. H2020 si propone di contribuire, in particolare, alla realizzazione di una società basata sulla conoscenza e sull’innovazione, orientata verso le grandi priorità indicate dall’Agenda europea per il 2020: crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Concepito come un motore in grado di guidare lo sviluppo economico e di creare nuovi posti di lavoro, Horizon 2020 rappresenta il principale strumento finanziario volto a rafforzare lo Spazio Europeo della Ricerca – ossia la creazione di un’area comune in cui ricercatori, conoscenze scientifiche e tecnologiche possano circolare liberamente – e ad attuare l’Unione dell’Innovazione, finalizzata a promuovere la competitività globale europea, favorendo la costituzione di partenariati per l’innovazione, il potenziamento delle iniziative di ricerca e la semplificazione amministrativa per l’accesso ai fondi di finanziamento.

Con l'accordo sul Quadro Finanziario Pluriennale il progetto passerà da 13 miliardi e mezzo a 5.

Grafico Horizon 2020 Euronews

Alle Forche Caudine anche lo sviluppo rurale, che si vede dimezzare il budget : 7 miliardi e mezzo contro i 15 inizialmente preventivati per stimolare la competitività del settore agricolo, garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.

Grafico Sviluppo Rurale Euronews

Soffre, e molto, persino la creatura di Jean Claude Juncker, il programma InvestEU che accorpa i molteplici strumenti finanziari per sostenere gli investimenti nell'Unione. Il Fondo InvestEU è chiamato a sostenere quattro settori di intervento: infrastrutture sostenibili; ricerca, innovazione e digitalizzazione; piccole e medie imprese; investimenti sociali e competenze.

Il polo di consulenza InvestEU si propone come supporto tecnico per contribuire alla preparazione, allo sviluppo, alla strutturazione e all'attuazione di progetti, con particolare riguardo alla creazione di capacità.

InvestEU crolla da 30 a 5, 6 miliardi di euro.

Grafico InvestEU Euronews

Ma le nuove allocazioni nascondono il paradosso: il taglio non risparmierà neppure EU4Health, il programma per costruire sistemi sanitari resilienti in tutto il blocco dell'Unione europea.

Dai 9 miliardi e 400 milioni iniziali, EU4Health, che garantisce finanziamenti ai Paesi membri, alle organizzazioni sanitarie e alle ONG, si vedrà destinare circa 1,7 miliardi.

Una diminuzione importante nonostante l'impatto del Covid-19 sull'intera rete sanitaria europea, sul personale medico e sanitario e sui pazienti