Il secondo giorno di summit europeo si apre con un incontro a sette, tra cui Italia Francia, Germania, Spagna Olanda. sullo sfondo, lo scontro a distanza tra Roma e L'Aja. Il premier olandese Rutte non le manda a dire, insiste sul diritto di veto per bloccare eventuali stanziamenti nel quadro del piano per la ripresa post-covid, che non siano graditi al blocco dei paesi frugali.

Per l'Italia non è accettabile, perchè significherebbe dare ad altri la possisibilità di controllare le politiche economiche nazionali.

Sul tavolo dei "magnifici sette" c'e la proposta del presidente del consiglio Charles Michel di ridurre l'entità degli aiuti, i 750 miliardi di euro in aiuti e i 1070 per il bilancio pluriannuale, con tagli alla ricerca e agli aiuti allo sviluppo.

Nelle ultime ore si parlava di limare la parte dei 750 miliardi sotto garanzia.

Ed è la proprio l'idea di farla da garanti sui 500 miliardi che non piace agli oculati nordici, temono infatti di dover coprire denari erogati a cicale.

Il cancelliere austriaco Kurz non vuole "un'unione del debito a lungo termine".

Il capo del governo di Vienna, dice di "voler mostrare solidarietà, ma allo stesso tempo deve rappresentare i contribuenti austriaci".

L'Olandese Rutte chiede riforme in cambio di aiuti. dice che "i Paesi in difficlotà dovranno modificare il regime pensionistico e quelle del mercato del lavoro". Si riferisce probabilmente a quota 100.

Se l'Europa non trovasse un accordo per un intervento di sostegno alle economie in recessione l'euro sarebbe in grande pericolo, Per la delegazione italiana ormai non c'è più tempo, se gli aiuti per la ripresa non arrivano, a settembre crollerà tutto.