Quanto si litigherà a Bruxelles venerdì per il fondo salva Ue

Al summit dei capi di stato e di governo di questo venerdì ci sono in ballo 750 miliardi di euro, per salvare l'economia europea in piena recessione a causa della pandemia.

La somma è stata proposta dalla Commissione europea, e i leader degli stati membri dovranno discutere come sarà spesa, a che condizione, e magari anche se sia il caso di ridurne l'ammontare di circa 150 miliardi.

Tutti si rendono conto che senza uno stanziamento pubblico di grande entità le economie europee non ce la faranno a ripartire.

In principio, quindi tutto bene. Ma, il diavolo si cela nei dettagli.

Dei 750 miliardi infatti, ben 500 miliardi, stando alla proposta franco-tedesca, saranno fondi senza indebitamento per i Paesi che ne beneficiano. E si assegna un ruolo chiave al bilancio europeo pluriennale che verrebbe più che raddoppiato.

E la novità, che preoccupa i cosiddetti, stati frugali, Olanda, Austria, Danimarca e Svezia, il previsto debito comune. Una prima assoluta, che spaventa le formiche del Centro e del Nord Europa. Le istituzioni europee dovrebbero piazzare titoli di debito comuni (mirati alla questione covid) sul mercato secondario.

La cosa non va giù ai frugali. Non si fidano. E le loro opinioni pubbliche non capirebbero. Per la Germania la questione è diversa. Il Paese di Merkel ha tutto l'interesse a salvare l'Ue, l'euro e i suoi mercati vitali, tra cui quello Italiano e, perchè no, anche quello Francese.

E questo potrebbe essere il vestibolo della camera del tesoro europeo, gli Eurobonds: quella che agli occhi di molti è la formula alchemica per trasformare il vile piombo del debito pubblico in nobile oro.

Per il presidente francese, Emmannuel Macron: "è un momento di verità, di ambizione per l'Europa. Siamo nel pieno di una crisi inedita dal punto di vista sanitario, ma anche sociale ed economico. Il momento richiede più soldarietà e ambizioni".

Giuseppe Conte, il presidente del consiglio italiano, sa che ha molto da perdere sia in Europa che in Italia. La poltrona di Palazzo Chigi infatti traballa.

"Vorrei chiarire che non si tratta solo di una questione finanziaria, dice Conte. Stiamo lavorando a una risposta economica e sociale. Per tutti i nostri cittadini europei, nell'interesse comune per i valori che condividiamo e per fare l'Europa più forte a livello globale".

Gli risponde a stretto giro di posta il premier olandese, Mark Rutte. Dichiarazioni di fuoco contro il pacchetto così com'è, ma, alcuni sperano che sia un fuoco articiale per consumo interno. L'Aja chiede "riforme" alle cicale malate di Covid del Sud, in cambio di aiuti. Riforme, concetto vago, che nasconde un universo.

Legato alla questione fondo salva stati, c'è anche la discussione previstasul bilancio europeo pluriannuale da 1000 miliardi di euro.

Infatti, un altro osservato speciale è il premier ungheres Viktor Orbàn. che è contro l'idea di condizionare gli aiuti europei al rispetto dello stato di diritto, una clausola adottata su misura per i casi magiaro, polacco, e forse bulgaro.

La Germania di Angela Merkel cercherà di mediare il più possibile per salvare l'Europa, la cancelliera sa che parte del suo elettorato la pensa come gli olandesi, ma Berlino non si può permettere un fallimento europeo.

Se ne vedranno delle belle a Bruxelles, e non è detto che finisca bene. Anzi.