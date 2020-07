Nonostante la Florida sia attualmente uno degli Stati Usa più colpiti dalla pandemia riapre oggi (sabato 11 luglio) Disney World ad Orlando, il mega resort e parco giochi chiuso da marzo a causa del coronavirus. Molte le misure di sicurezza prese per fronteggiare una situazione che in Florida vede un boom di contagi. Disney ha già riaperto tre parchi in Asia, mentre Disneyland, in California, resta chiuso.

Le aperture ad Orlando

Per la precisione Magic Kingdom e Animal Kingdom riaprono l'11 luglio, mentre Epcot e Disney’s Hollywood Studios riaprono il 15 luglio.

La Florida è uno degli Stati al momento più colpiti

In tutto il Sunshine State si contano altri 10 mila nuovi casi di contagio solo sabato. Molte città stanno reintroducendo le restrizioni che avevano abbandonato a maggio, quando sembrava che i contagi calassero.

"Una tempesta perfetta", ammette il virologo Anthony Fauci, che frena sulle riaperture degli Stati Usa più colpiti. "Dovrebbero ripensarci", ammonisce, spiegando come gli Stati Uniti siano ancora nel pieno della prima ondata.

Proprio in Florida per la prima volta Trump è comparso in pubblico con la mascherina.