Futuris: come la pandemia indirizzerà la ricerca nell'Europa di domani

In che modo la pandemia influenzerà la ricerca, l'innovazione e l'istruzione nell'Europa di domani? Mariya Gabriel, Commissario europeo per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, ha condiviso con noi alcune idee.

"Grazie alle nuove tecnologie, abbiamo dimostrato di essere in grado di riorganizzare rapidamente il nostro lavoro e la nostra vita quotidiana e di garantire la continuità dei processi formativi. Abbiamo reso più facili le connessioni, la condivisione dei dati, e siamo anche riusciti a progredire più rapidamente nella ricerca e nell'innovazione.

Ora, tutto questo non deve significare che ci dimentichiamo di affrontare altre cose che sono vere sfide. Dobbiamo continuare a lavorare sulla connettività, specialmente nelle regioni rurali o isolate, dove non è ottimale.

Dobbiamo continuare a migliorare il nostro lavoro sulle attrezzature. Ancora oggi nelle scuole vediamo bambini che non hanno accesso ai tablet, per esempio. Tutto questo sarà tenuto in considerazione nel prossimo piano d'azione per l'istruzione digitale.

Vogliamo che questo piano d'azione sia inclusivo; un piano in grado di dimostrare che, da un lato, abbiamo bisogno di questa connettività e, dall'altro, che queste competenze digitali devono essere acquisite dagli studenti ma anche dagli insegnanti. Per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione, dobbiamo continuare a lavorare sull'Intelligenza Artificiale, per esempio. Un approccio incentrato su un percorso umano, etico, fedele ai nostri principi fondamentali ma, allo stesso tempo, un'Intelligenza Artificiale che ci permetta di progredire in campi come la medicina di precisione o l'agricoltura di precisione. Di tutto questo si tiene conto anche nel prossimo programma quadro per la ricerca e l'innovazione 'Horizon Europe' ".