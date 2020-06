Svezia, superati i 5000 morti per coronavirus

La Svezia supera la soglia dei 5000 morti per coronavirus e diventa il primo paese scandinavo per numero di vittime. In aumento da una settimana anche i nuovi casi, e le autorità spiegano il picco con l'intensificazione dei test. In calo invece il numero dei decessi quotidiani, un elemento che il governo indica per confermare la rinuncia a misure di blocco.

Altalenanti, ma su numeri decisamente inferiori alla prima fase, i morti da Covid in Italia: 43 mercoledi e 34 il giorno prima, secondo il bilancio della Protezione civile. Il numero totale di positivi è di 23925, cioé 644 in meno del giorno prima. L'86 per cento dei positivi è attualmente in isolamento, senza sintomi o con sintomi lievi. Il quadro più difficile resta quello della Lombardia, la regione che in totale conta poco meno di 16.500 decessi. sui 34.000 a livello nazionale.

In Portogallo, dopo una riuscita stra tegia per contenere la diffusione del virus, si registrano focolai di infezione in qualche località. Ad Alcobaça, a 100 chilometri da Lisbona, sono risultati positivi 29 degenti anziani di una casa di riposo, 10 operatori sociosanitari e numerosi familiari dei degenti. Le autorità sottolineano che nonostante il numero di vittime nel paese sia relativamente basso, la fase del rischio non è ancora passata.