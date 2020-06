"EpiShuttle? Nato per rimpatriare un medico malato di ebola"

Fare di necessità virtù. L’origine di EpiShuttle è legata alla necessità di rimpatriare in Norvegia una dottoressa contagiata dal virus Ebola per poi curarla. i colleghi si misero al lavoro per trovare il metodo più efficiente di biocontenimento che gli consentisse di lavorare senza DPI ingombranti e di somministrare ogni cura al malato, in sicurezza.

Ellen Andersen, CEO EpiGuard, racconta che l’idea viene da un gruppo di medici che era responsabile di portare a casa una collega che aveva contratto l'Ebola in Sierra Leone nel 2014. "Dovevano riceverla all'aeroporto quando sarebbe tornata. Così hanno riesaminato tutte le attrezzature esistenti per vedere come potevano proteggere gli operatori sanitari e allo stesso tempo fornire cure mediche efficienti. E quello che hanno scoperto è che l'attrezzatura a disposizione non era abbastanza buona: era necessario aumentare sia la sicurezza degli operatori sanitari che lavoravano con il paziente sia la possibilità di fornire cure intensive durante il trasporto. Normalmente quando si effettuano trasporti di pazienti altamente infettivi, sono necessari dispositivi protettivi su tutto il corpo. E dopo un po' diventa molto caldo, molto faticoso, ed è facile fare errori banali. Ecco perché i medici hanno voluto un prodotto che ha rendesse possibile lavorare con questi pazienti senza indossare tutti questi dispositivi di protezione individuale".