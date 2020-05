Covid-19 ci chiude in casa, Internet ci libera.

Mentre gran parte dell'Europa entra nel terzo mese di lockdown, milioni di persone si affacciano sul mondo grazie a Internet.

E oltre Manica il governo ha colto la palla al balzo per per lanciare una piattaforma online al fine di migliorare le competenze lavorative collaborando con scuole e università.

Ci sono corsi gratuiti su tutto, dalla codifica di siti Web al marketing digitale. Tutto per aiutare le persone a migliorare quelle competenze che i datori di lavoro cercano in un mercato del lavoro post-pandemia. Così, Simon Tindall dell'Open University ci dice che "si tratta solo di provare a migliorare o anche solo a riconoscere le persone che vogliono rinnovare le competenze e ottenere il riconoscimento delle competenze esistenti e di avere più competenze in un mercato del lavoro già molto selettivo. Offriamo quasi 10.000 ore di contenuti online gratuiti. Circa 1000 corsi.Ciò che abbiamo rilevato è che la percentuale di visita ai nostri siti è aumentata notevolmente".I

Non sono solo i corsi di livello universitario che vengono offerti. La Good Things Foundation è un'organizzazione benefica dedicata ad aiutare a migliorare le prospettive occupazionali e il benessere sociale attraverso le competenze digitali. Ha collaborato con il governo per offrire risorse gratuite per l'assistenza all'apprendimento.

Helen Milner della Good Things Foundation: "Il 93% di tutti i lavori pubblicizzati afferma di aver bisogno di un qualche tipo di tutti i posti di lavoro richiedono specifiche competenze digitali. Quindi, anche se non pensi di essere interessato a fare un lavoro digitale o un lavoro che necessiterà di un'abilità digitale, probabilmente dovrai essere in grado di scaricare una busta paga online, ad esempio, o utilizzare l'intranet della tua azienda o inviare e-mail . Quindi ci sono sicuramente alcune abilità digitali di cui tutti hanno bisogno. Non è solo per i geek e i tecnici, questa è ora un'abilità essenziale per il posto di lavoro".

La diffusione senza precedenti nei corsi online sta dimostrando che malgrado gran parte dell'economia europea sia ferma v i lavoratori hanno tanta voglia di ricominciare a lavorare.