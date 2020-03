E venne il tempo dell'Europa fortezza. i capi di stato e di governo dei ventisette hanno deciso di sigillare i confini esterni dell'Ue. Per 30 giorni i cittadini extra-europei non potranno varcare le frontiere, per evitare nuovi contagi. La proposta deve esser adottata dagli stati membri come sottolineano commissione e consiglio. Il Presidente del consiglio europeo, il belga Charles Michel, dice che

"al fine di evitare la diffusione globale del Coronavirus, abbiamo deciso di rafforzare le nostre frontiere esterne, applicando restrizioni temporanee per viaggi non essenziali nel territorio dell'Unione per un periodo di trenta giorni, come proposto dalla Commissione europea"

Ursula Von Der Leyen, che invece la Commissione Ue la presiede, fa capire che bloccare le frontiere esterne è il prezzo da pagare per tornare ad aprire quelle tra i ventisette:

"un'altra grande questione è quella delle frontiere interne, e delle loro chiusure. Dobbiamo assolutamente sbloccare la situazione. Ci sono troppi cittadini europei residenti in paesi di cui non sono originari all'interno dell'unione europea. E poi i blocchi provocano lunghe code di camion con merci essenziali che devono viaggiare celermente, per far funzionatre il mercato interno

Quindi la sospensione di Schengen, secondo la commissione non è accettabile. Gli unici paesi non membri dell'Unione a essere esclusi dalla chiusura delle frontiere esterne sono: Svizzera, Regno Unito, Lichtenstein e Norvegia