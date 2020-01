Wenders e Hopper: incontro in 3D

Il cielo sopra gli Stati Uniti. Potrebbe intitolarsi così il magico incontro tra Wim Wenders e il genio della pittura, che più di ogni altro ha messo su tela spirito e atmosfere dell'American Way of Life. Si chiama invece "Two or Three Things I know about Edward Hopper" (Due o tre cose che so di Edward Hopper): sperimentale e appassionato collage di storie, che Wenders ha tratto dalle opere dell'artista americano, per la fondazione svizzera Beyeler.

La loncandina della mostra "Edward Hopper", in programma alla Fondazione Beyeler di Basilea fino al 17 maggio Copyright: Fondazione Beyeler

Luoghi, personaggi e solitudini dell'America di Hopper, prendono così vita in 3D. Più che un film, un'installazione, dice Wenders. Un personalissimo omaggio al maestro del realismo americano che lo accompagna e ispira da anni, e che ha ora finalmente realizzato in occasione della mostra "Edward Hopper", in programma a Basilea fino al 17 maggio.