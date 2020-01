Lunedì è previsto un dibattito in aula mentre la data del voto non è ancora stata definita.

E poi, si svolgerà una votazione in Aula senza dibattito, per alzata di mano.

"Non si giudica la colpevolezza ma è piuttosto una valutazione formale per determinare se ci sono le condizioni per sospendere l'immunità", spiega Jan Wouters, professore di diritto internazionale dell'Università di Lovanio.

The Brief from Brussels. Puigdemont, immunità a rischio

