La lista che tutti aspettavano è arrivata: quella delle nomination agli Oscar, che si terranno il prossimo 9 febbraio a Los Angeles.

E non ci sono state enormi sorprese, con grande protagonista il Joker di Todd Phillips, già Leone d'Oro a Venezia, a quota 11 nomination. Joaquin Phoenix è in lizza per il premio di miglior attore, grazie alla sua magistrale performance.

Se la gioca in 10 categorie C'era una volta a Hollywood, l'ultimo lavoro di Quentin Tarantino. Miglior regista per lo statunitense e miglior attore e attore non protagonista, rispettivamente per Leonardo Di Caprio e Brad Pitt.

Il grande sconfitto ai Golden Globe, The Irishman di Martin Scorsese, ci riprova, con 10 nomination, così come 1917, il film britannico di Sam Mendes, che invece ai premi-antipasto degli Oscar ha stravinto.

L'unica sorpresa, ma non troppo a dire il vero, è il sudcoreano Parasite, in lotta in sei categorie, tra le quali miglior film straniero. Se la giocherà, tra gli altri, con Dolor y gloria di Pedro Almodovar. Nominato anche Antonio Banderas, per la statuetta di miglior attore. In questa categoria, troviamo anche I miserabili, diretto da Ladj Ly, premio della giuria all'ultimo festival di Cannes.

Ecco tutte le nomination per categoria

Miglior film:

Le Mans '66 - La grande sfida, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Piccole Donne, Storia di un matrimonio, 1917, C'era una volta a... Hollywood e Parasite

Miglior regia:

Martin Scorsese (The Irishman), Todd Phillips, (Joker), Sam Mendes (1917), Quentin Tarantino (C'era una volta a... Hollywood) e Bong Joon Ho, (Parasite)

Miglior attore protagonista:

Antonio Banderas (Dolor y Gloria), Leonardo DiCaprio (C'era una volta a... Hollywood), Adam Driver (Storia di un matrimonio), Joaquin Phoenix (Joker) e Jonathan Pryce (I due Papi)

Miglior attrice protagonista:

Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Storia di un matrimonio), Saoirse Ronan (Piccole Donne), Charlize Theron (Bombshell) e Renee Zellweger (Judy)

Migliore attrice non protagonista:

Kathy Bates (Richard Jewell), Laura Dern (Storia di un matrimonio), Scarlett Johansson (Jojo Rabbit), Florence Pugh (Piccole donne), Margot Robbie (Bombshell)

Miglior attore non protagonista:

Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), Anthony Hopkins (I due Papi) Joe Pesci (The Irishman), Al Pacino (The Irishman), Brad Pitt (C'era una volta a Hollywood).

Sceneggiatura originale:

Cena con Delitto, Storia di un Matrimonio, 1917, C’era una volta a… Hollywood, Parasite

Sceneggiatura adattata:

The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Piccole Donne, I Due Papi

Montaggio:

Le Mans '66 - La grande sfida, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Parasite

Fotografia:

The Irishman, Joker, The Lighthouse, 1917, C’era una volta a… Hollywood

Film internazionale:

Corpus Christi (Polonia), Honeyland (Nord Macedonia), I Miserabili (Francia), Dolor y Gloria (Spagna), Parasite (Corea del Sud)

Costumi:

The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Piccole Donne, C’era una volta a… Hollywood

Montaggio audio:

Le Mans '66 - La grande sfida, Joker, 1917, C’era una volta a… Hollywood, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

Sonoro:

Ad Astra, Le Mans '66 - La grande sfida, Joker, 1917, C’era una volta a… Hollywood

Colonna sonora:

Joker, Piccole Donne, Storia di un Matrimonio, 1917, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

Canzone originale:

Toy Story 4, Rocketman, Breakthrough, Frozen 2, Harriet

Film d'animazione:

Dragon Trainer 3: il mondo nascosto, I lost my body, Klaus, Missing Link, Toy Story 4

Lungometraggio documentario:

American Factory, The Case, The Edge of Democracy, For Sama, Honeyland

Effetti visivi:

Avengers: Endgame, The Irishman, Il Re Leone, 1917, Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

Scenografie:

The Irishman, Jojo Rabbit, 1917, C’era una volta a… Hollywood, Parasite

Trucco:

Bombshell, Joker, Judy, Maleficent: Signora del Male, 1917