Cinema: il crime movie "The whistlers" in uscita nelle sale

La Romania post Nicolae Ceaușescu ha visto fiorire una generazione di cineasti: tra questi, Corneliu Porumboiu, il regista di Bucarest che ha realizzato ''La Gomera'', titolo originario ''The whistlers'', un film definito lunare, a tratti bizzarro. Il plot, che si declina nel noir e nel crime movie, racconta la storia di un poliziotto corrotto in combutta con un gangster spagnolo. Il film era in concorso a Cannes.

"È molto difficile per un film in lingua rumena essere distribuito all'estero ed è importante essere qui perché Cannes è il principale festival al mondo, un mercato importante per i film. Quindi, è fondamentale per questo progetto e, allo stesso tempo, la presenza alla rassegna sarà importante per il mio prossimo progetto".

La trovata narrativa di "The whistlers" è eccentrica: per organizzare l'evasione di un criminale è necessario comunicare senza il rischio di essre intercettati dalla polizia. Il gangster Paco costringe l'agente corrotto Cristi ad andare sull'isola della Gomera, nelle Canarie, per imparare il linguaggio fischiato usato dai contadini locali. Ci va in compagnia di Gilda, interpretata dall'ex modella Catrinel Marlon, che ha dovuto apprendere i rudimenti della 'lingua fischiata': "Corneliu ci ha detto che avremmo dovuto imparare questa lingua segreta, 'El Silbo'. Per due settimane sono stata a Bucarest con altri tre attori e abbiamo appreso le basi. In realtà, si tratta di imparare a tenere dito in bocca e a trovare il suono, perché non si può fischiare".

Il film è in uscita in tutta Europa e verrà distribuito nelle sale italiane a partire dal 30 gennaio con Valmyn.