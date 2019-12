I festeggiamenti per il 2020 nelle due Coree

Gli abitanti delle due Coree hanno festeggiato l'arrivo del 2020 . Migliaia di sudcoreani hanno invaso le fredde strade del centro della capitale Seul, per la tradizionale cerimonia. Tra coloro scelti per suonare la vecchia campana di Bosingak a mezzanotte, c'erano il lanciatore sudcoreano della MLB, Hyun-Jin Ryu e Pengsoo, un pinguino gigante diventato una delle più grandi star televisive del Paese nel 2019.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.