I giallorossi, che hanno però sottolineato come non ci sia ancora un accordo definitivo tra le parti, cambierebbero quindi di proprietà. Il nuovo patron sarebbe il magnate texano Dan Friedkin, pronto a sborsare, secondo le voci, circa 710 milioni di euro , che comprendono 272 milioni di debiti della società. Se l'affare dovesse farsi, il gruppo a stelle e strisce rileverebbe anche il progetto del nuovo stadio a Tor di Valle, fermo ormai da mesi. Il passaggio di consegne dovrebbe essere finalizzato entro fine gennaio.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.