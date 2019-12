Lisbona: cena della vigilia di Natale... in moschea

"Ci sono circa 80-90 persone. Ma la cena non finisce qui. Andiamo anche fuori a distribuire il pasto per chi non è venuto" conclude Nurja Tarmahomed, una dei volontari.

"Ci sono delle persone che non hanno nessuno a casa e vengono a passare la serata con noi in un'atmosfera ecumenica e amicale" dice Sheikh Zair.

Questo sì che è il vero spirito di Natale . La comunità musulmana di Lisbona ha aperto la moschea centrale per la vigilia per offrire un pasto caldo ai senzatetto e un po' di calore umano a chi è rimasto da solo.

