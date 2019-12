In Francia gli scioperi non si fermano nemmeno a Natale

Nessuna tregua natalizia per gli scioperi in Francia. Centinania di manifestanti hanno bloccato la Gare de Lyon a Parigi, in un giorno di grandi partenze. Un lunedì nero per i passeggeri. Servizi ferroviari limitati con le linee locali e suburbane a singhiozzo nel 19esimo giorno consecutivo di proteste. Nel Paese da settimane si protesta contro le le riforme pensionistiche.