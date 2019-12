Le impressionanti immagini dell'Australia in fiamme

Emergenza incendi in Australia , dove le altissime temperature (oltre i 40 gradi) e i forti venti continuano ad alimentare nuovi roghi. La situazione è catastrofica. Le autorità del Nuovo Galles del Sud, una delle zone più colpite, hanno chiesto alla popolazione locale di rimandare gli spostamenti per le vacanze di Natale. Sono oltre 100 gli incendi in quello stato.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.