La Corte Europea di Giustizia dà ragione ad Airbnb

Vittoria della piattaforma Airbnb che resterà esente dalle leggi che regolano il mondo immobiliare. Secondo la corte europea di giustizia, Airbnb è una piattaforma digitale e non un broker immobiliare. Il dossier era stato portato davanti all'alta istanza europea dall'associazione del turismo francese.

Questa vittoria transalpina è un colpaccio per Airbnb perchè il CIO Comitato Olimpico internazionale, ha deciso di avere la piattaforma come partner i giochi olimpici del 2024 che si terranno proprio nella capitale nella capitale francese.

La corte ha persino ripreso la Francia per aver obbligato Airbnb a presentare una licenza professionale di broker immobiliare per poter operare nell'esagono. La sentenza non mancherà di suscitare feroci polemiche dentro e fuori la Francia. Intere zone delle capitali sono ormai appannaggio di appartamenti affittati ai turisti. Secondo i detrattori questo renderebbe impossibile a una persona normale affittare una casa in una zona più o meno centrale di una grande città.