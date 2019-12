Capire il riscaldamento globale a colpo d'occhio

Nonostante gli alti e bassi di anno che si verificano di anno in anno, la temperatura superficiale media globale è in aumento.

La scala cromatica va da -2°C a +2°C. Le anomalie più significative vengono assorbite in seno al valore minimo o massimo più vicino, il che significa che se l'anomalia è per esempio -10°C, essa viene visualizzata come se fosse di -2°C così da evitare che le grandi anomalie locali falsino il quadro generale.

In questa animazione ⬆️ basata su un'analisi dati, si intuisce a colpo d'occhio come sono cambiate le temperature nei vari stati del mondo dal 1901 al 2016. Questi 39 secondi raccontano più di mille parole.

