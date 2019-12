"Con R-Sol-E le autorità danno il buon esempio in termini di risparmio energetico"

Ljerka Vuckovic è project manager di R-Sol-E in Croazia. Le abbiamo chiesto che cosa ci sia di così innovativo nel progetto.

"Viene utilizzato in edifici pubblici, edifici che sono usati quotidianamente da bambini o dai nostri cittadini. Questo rende il progetto innovativo. Noi produciamo elettricità per il nostro consumo, ma nei giorni in cui ne produciamo in eccesso, la vendiamo alla compagnia elettrica statale. Questo è innovativo nella nostra regione, il fatto che le autorità diano l'esempio usando energie rinnovabili e mostrandone i vantaggi".

Quali sono i punti forti del progetto?

"Infrastrutture come l'illuminazione pubblica, gli edifici pubblici, come il municipio, la scuola materna, la nostra squadra di calcio, la nostra piscina comunale o il centro culturale di Gorjani... Questi sono gli edifici che ci forniranno i migliori risultati, i migliori esempi dei vantaggi derivanti da questo progetto".