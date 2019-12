Ardenne, 75 anni dalla battaglia

La prima fase della battaglia contro i nazisti venne combattuta dalla 1. armata statunitense. Tuttavia dal 20 dicembre, per disposizione del presidente Eisenhower, furono schierate diverse divisioni britanniche e canadesi e unità belghe per un totale di 50.000 uomini aggiuntivi. Secondo alcune stime, la battaglia delle Ardenne vide impegnati circa 500.000 militari, e causò complessivamente più di 180.000 tra morti, feriti e dispersi.

Un invito a non perdere la memoria della storia è arrivato dal presidente tedesco Frank Walter Steinmeier: "Un'Europa in pace è la lezione che abbiamo appreso dall'estremismo nazionalista e razzista, dalla guerra e dalla distruzione. Vi prego di non dimenticarlo, soprattutto adesso che il fascino del nazionalismo e del pensiero su base etnica tornano a crescere".

"C'era una bufera di neve e noi eravamo bloccati alle porte della città, col rischio di congelamento... A un certo punto una donna belga usci di casa con solo uno scialle addosso. Nelle mani aveva due tazze di brodo di pollo caldo per ognuno di noi... Credo sia stato il pasto più buono che abbia mai mangiato", ha raccontato un ex soldato.

The Associated Press/Francisco Seco

