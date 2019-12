Summit Ue: Accordo raggiunto sul Green Deal tra i leader europei

Dopo una lunga notte i leader europei hanno raggiunto l'accordo sul Green Deal, si sono impegnati a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Le discussioni si sono concentrate sui fondi per i paesi dell'Est per la transizione energetica , e sull'includere l'energia nucleare tra le fonti verdi. Un solo paese, la Polonia, per ora resta fuori dal patto.

"Uno stato membro, ovvero la Polonia, ha deciso di non impegnarsi ora nella strategia per il clima. Abbiamo stabilito che avrà tempo fino a giugno 2020 per aderire" ha dichiarato la cancelliera tedesca Angela Merkel.

"È stato un negoziato molto difficile, ma le conclusioni alla fine comprendono l' opzione di opting out, regola che sarà inclusa nel processo legislativo, secondo cui la Polonia raggiungerà la neutralità climatica nei suoi tempi" ha affermato il premier polacco Mateus MoraWiecki.

L'accordo costituisce un sollievo per la nuova presidente della Commissione Ursula Von der Leyen che ha posto le politiche verdi come priorità.

Tuttavia, gli attivisti del clima sono meno convinti dell'applicazione del piano, prima del vertice hanno attaccato uno striscione per chiedere più serietà sulla riduzione delle emissioni.