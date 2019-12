Leader europei: dal Regno Unito un segnale per concludere la Brexit

Per ora sembra che il 31 gennaio, la terza scadenza concordata per la Brexit dall'Unione, sarà quella definitiva.

"Ha vinto Johnson e ora se ne andranno, questa non è una buona notizia per l'Europa" ha affermato Andrej Babis, Primo Ministro ceco.

"Ai nostri amici e alleati britannici, vorrei dire qualcosa di molto semplice: in queste elezioni avete ratificato la scelta che avete fatto circa 3 anni fa, ma non state lasciando l'Europa. Rimanete al nostro fianco e noi al vostro" ha affermato Emmanuel Macron, Presidente francese.

"Prevediamo che il parlamento britannico voterà al più presto l'accordo di uscita dall'Unione. Questo è molto importante per noi perché siamo pronti per iniziare la fase successiva" ha dichiarato Charles Michel, Presidente del Consiglio europeo.

I leader lo vedono come un'opportunità per lasciarsi alle spalle tre anni di frustrazione per la Brexit.

