"Per noi è molto importante mantenere una stretta cooperazione con il Regno Unito - dice il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel - Dobbiamo potenziare le nostre opportunità di commercio, di sviluppo economico, anche in campi come la sicurezza e la difesa. I nostri obiettivi sono comuni e la collaborazione sarà leale. Avremo un negoziato proficuo e spero sia possibile un accordo che passerà al vaglio del parlamento britannico".

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.