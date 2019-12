La Morna entra nel patrimonio immateriale dell'Unesco

La Morna è tradizionalmente suonata con strumenti come il cavaquinho, il clarinetto, la fisarmonica, il violino, il piano e soprattutto la chitarra, “violão come dicono da quelle parti.

Armando Tito, chitarrista di Cesária Évora: "Non ho mai suonato per denaro, ho suonato seguendo i moti dell'anima la musica nutre la mia anima e la musica qui è Morna e Fado".

