Le forze dell'ordine non hanno specificato i potenziali bersagli o se la minaccia fosse imminente. "La polizia ha fatto irruzione in 20 indirizzi, arrestando 20 persone, che avevano sia l'intenzione che la capacità di commettere un attacco terroristico", ha dichiarato un funzionario dell'intelligence.

Venti persone sono state arrestate questo mercoledì dalla polizia danese, nel quadro di un'operazione antiterrorismo . Secondo le prime indiscrezioni, sarebbero state trovate in possesso di esplosivo e avrebbero provato ad acquistare delle armi, per compiere degli attentati di matrice islamica.

