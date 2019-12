The Brief From Brussels

È la prima settimana di lavoro della nuova Commissione Europea e Ursula Von der Leyen ha già sollecitato qualche polemica nella bolla di Bruxelles.

Ha annunciato che avrebbe fatto il suo primo viaggio ufficiale all'estero in Etiopia questo fine settimana, un Paese che è si è rivelato come partner preferito dell'Unione in Africa.

L'Europa sostiene il processo di riforma del Paese ed entrambi le parti cooperano strettamente in settori che vanno dalla pace e sicurezza locali agli scambi commerciali e agli investimenti.

"L'Unione africana che rappresenta i paesi africani è molto importante per noi. Vogliamo un buon partenariato. Abbiamo molte questioni comuni da affrontare e problemi su cui lavorare" ha spiegato Ursula von der Leyen.

Problemi, sì, ma anche opportunità.

Il portafoglio di cooperazione allo sviluppo dell'Unione in Etiopia è uno dei più grandi in Africa e nel mondo (715 milioni di euro per il periodo 2014-2020); e il paese è anche uno dei maggiori beneficiari del Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione Europea per l'Africa (258 milioni di euro per il 2015-2018).

"Bruxelles sta anche cercando di competere con Pechino, in Cina, che già gode di un partenariato molto strategico con Addis Abeba. L'Etiopia conta 100 milioni di persone e continua a crescere come potenziale mercato per le aziende e le esportazioni dell'Unione. Attualmente sono presenti oltre 300 aziende europee attive in Etiopia " ha afffermato Ronald Kato di Africanews .

Durante la visita Ursula Von der Leyen incontrerà il Primo Ministro Abiy Ahmed, che ha ricevuto il premio Nobel per la pace 2019.

Le altre notizie da Bruxelles

Etichette: La Corte Ue approva l'utilizzo di "Balsamico Tedesco"

Solo le indicazioni geografiche proteggono l'etichetta. Con questa motivazione, la corte di giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato che un produttore di aceto balsamico tedesco può usare nella sua etichetta la parola italiana "Balsamico".

I produttori di aceto italiani volevano che la parola Balsamico fosse ad uso esclusivo per i prodotti di aceto della provincia italiana di Modena. La formulazione Aceto Balsamico di Modena è protetta dal 2009, d'ora in poi si può utilizzare anche " Balsamico Tedesco".

Repubblica Ceca: Babis sotto indagine Ue per conflitto di interesse

Nessuna dimissione e nessun rimborso all'Unione Europea, ha dichiarato il Primo Ministro ceco, Andrej Babis, nonostante la Commissione europea stia indagando su un conflitto di interessi riguardante Agrofert, una società ceca appartenente al Primo Ministro.

Babis ha anche escluso che lo stato ceco debba restituire a Bruxelles milioni di euro di fondi UE. I sussidi utilizzati da Agrofert. La Commissione Europea ha affermato che il governo di Praga è stato informato del risultato della verifica, ma che non può essere reso pubblico perché l'indagine è ancora in corso.