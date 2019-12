“ La concezione dei benessere in Giappone è totalmente diversa da quella occidentale. Qui nelle spa non si fanno diete e trattamenti detox, al contrario il cibo è parte integrante dell’esperienza ”.

" È in luoghi come questo che i giapponesi amano venire per godere del puro relax che li aiuti ad abbandonare lo stress delle città. Gli Onsen sono parte fondamentale della cultura giapponese ".

Come si rilassano i giapponesi? Dove vanno per lasciarsi alle spalle il ritmo frenetico delle città? Noi siamo andati alla ricerca del puro relax...

