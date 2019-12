Terremoto Albania, concluse le ricerche, bilancio ufficiale: 51 vittime

"La maggior parte delle persone è andata via e gli edifici rimasti in piedi sono vuoti - dice una residente di Durazzo - Alcuni vanno verso Tirana, altri verso il Kosovo verso il quale sono partiti sette autobus. Io provo a vendere frutta e verdura del mio orto, almeno riesco a guadagnare qualcosa per la mia famiglia, la mia casa è andata distrutta"

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.