Iraq: scontri a Baghdad, i militari sparano sulla folla

Le forze di sicurezza hanno usato munizioni vere, gas lacrimogeni e granate stordenti contro i manifestanti per quasi due mesi; nel video si vedono le forze dell'ordine che sparano sulla folla non si capisce se con munizioni vere, fatto sta che ci sono due feriti.

I manifestanti iracheni hanno accolto con favore le dimissioni ma dicono che non è abbastanza. Chiedono la revisione di un sistema politico che ritengono corrotto e li mantiene in condizioni di povertà senza opportunità.

