I drew this painting with 25 light gray colors. nice photo from @gabydelamerced thank you ASIA NOW Paris Asian Art Fair @asianow 16 - 20 October 2019 9 avenue Hoche, 75008, Paris Japanese section, main entrance area Julien Sato – Tokyoïte Gallery @tokyoiitegallery #painting #canvaspainting #artfair #paris #asianow #street #skaters #ly_luv #ly_painter