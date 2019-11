Ellen, il traghetto elettrico più potente del mondo, collega da qualche mese due isole danesi. Mentre altre navi elettriche sono in costruzione, abbiamo chiesto alla coordinatrice del progetto E-ferry, Trine Heinemann, di spiegarci le ragioni del passaggio all'elettrificazione.

"In termini di costi costruzione - spiega Heinemann - è più dispendioso costruire una nave a batteria rispetto ad una convenzionale. Ma naturalmente i costi di esercizio sono significativamente più bassi, quindi ad un certo punto, in un periodo compreso tra i 18 e i 36 mesi, inizieremo a guadagnare denaro o a risparmiare sul costo complessivo".

Per questo altre compagnie sono interessate ad avere navi elettriche?

"Per questo, ma anche per il fatto che ora sono in arrivo alcuni requisiti e regolamenti in termini di quante navi sono autorizzate ad emettere in termini di gas serra e particolato. Ci sono le leggi nazionali sulle emissioni nelle aree portuali, con cui si vuole sostanzialmente migliorare l'ambiente urbano, ma ci sono anche normative internazionali e parte di queste sono state avviate dall'Organizzazione Marittima Internazionale, che di recente ha aderito agli obiettivi di riduzione del CO2, per cui ora anche il trasporto marittimo ne fa parte. E ciò viene implementato attraverso diversi tipi di regolamenti, che prevedono che ogni nave debba ridurre le proprie emissioni straordinarie ad un certo ritmo".