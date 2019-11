Sud francese e Liguria: ancora un weekend di allerta meteo

Un nuovo weekend di passione per il sud est della Francia, già colpito pesantemente dal maltempo, neve compresa, la scorsa settimana.

È la stessa area a risentire di più del meteo anche in questi giorni, insieme a Liguria e Piemonte. Sette dipartimenti del sud est dell'esagono sono stati messi in allerta per il weekend: piove da venerdì. C'è anche un disperso nella Var, un anziano, e diversi sfollati nella stessa area.

Nei dipartimenti Var e Alpi marittime ai residenti è consigliato di non uscire di casa. Tanti gli alberi caduti, anche a Nizza. Nella sola cittadina di Hyères, fortemente colpita da allagamenti, ci sono 600 sfollati.

Simile la situazione dall'altro lato delle Alpi. Anche a Genova gli sfollati sono 33 e 600 sono le persone isolate, la maggior parte a Cogoleto per una frana; il terrore dell'alluvione è tornato e non c'è pace per la Val Polcevera, già colpita dal crollo del ponte Morandi: in città è qui che si registrano i peggiori allagamenti.

La Liguria non è sola: nel pomeriggio anche il Piemonte è entrato in allerta rossa, forte il rischio di frane e smottamenti.