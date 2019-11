La Giraffa accudita dal cane: è l'amicizia bellezza

Un cane in Sudafrica ha stretto un'improbabile amicizia con una giraffa abbandonata che è stata salvata e portata nell'orfanotrofio locale dove lavora come cane da guardia.

Euronews non è più disponibile su Internet Explorer. Questo browser non è aggiornato da parte di Microsoft e non supporta le ultime novità. Ti suggeriamo di usare un altro browser come Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.