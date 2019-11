Papa Francesco ha assistito all'esibizione di danze tradizionali nello stadio di Bangkok, in Thailandia, dove si trova in visita per una settimana. Durante la sua prima messa pubblica nel Paese asiatico, il monito di Francesco contro il traffico e la tratta dei nuovi schiavi del sesso.

