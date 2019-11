Brasile: la casa fatta con le bottiglie spopola a San Paolo

Una casa fai da te in Brasile, realizzata con migliaia di bottiglie di scarto, si sta rivelando un'attrazione in questa zona rurale dello stato di San Paolo. Si tratta di un lavoro portato avanti con passione dalla madre single Ivone Martins, che ha costruito questa casa dopo la morte del figlio. Le bottiglie di vetro sono poste su un fianco e legate insieme con il cemento. Martin ha realizzato una camera da letto, un corridoio, una cucina e un bagno con oltre 6.000 bottiglie.

