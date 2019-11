Primo ordine per Boeing 737 Max dopo i disastri aerei del 2018

La commessa fa la parte del leone di un ordine per 50 jet e un valore complessivo di 6 miliardi . Una boccata d'ossigeno per Boeing, che ha affidato le prospettive finanziare del prossimo decennio al successo di questo modello.

Boeing prova a lasciarsi alle spalle le turbolenze del passato e all'Airshow di Dubai firma contratti milionari per la vendita del suo 737 Max. Il modello che ha debuttato nel 2017 ed è stato fermato a terra due anni più tardi per due gravi incidenti, costati la vita a quasi 350 persone.

