In cinque mesi, la pacifica manifestazione pro democrazia a Hong Kong è diventata una rivoluzione, quella degli ombrelli, prima, per poi trasformarsi in una vera e propria guerriglia, tra dimostranti e forze dell'ordine. Il campo di battaglia, da qualche giorno sono i campus universitari, in particolare il politecnico, occupato ancora da studenti e manifestanti (l'ultima roccaforte, visto che gli altri istituti sono stati riaperti). Questi hanno risposto ai cannoni ad acqua della polizia con armi improvvisate: da archi e frecce, alle catapulte rudimentali, come potete vedere in queste foto.

Alle frecce, si sono aggiunti mattoni e bombe molotov in serata, sul ponte dell'Harbour Tunnel, che porta dal politecnico all'isola, dove in precedenza alcuni dimostranti avevano appiccato un incendio per impedire alle forze dell'ordine di passare.

La polizia dell'ex colonia britannica ha minacciato di utilizzare proiettili veri lunedì, qualora i rivoltosi dovessero ancora usare armi letali e commettere atti di violenza.