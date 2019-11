Praga: la tecnologia nelle dittature in mostra

Tra i reperti esposti, una muta da sub fai-da-te appartenente ad un sacerdote cattolico, Josef Skop, che la indossava quando nel 1957 cercò di fuggire nella Germania dell'Est, ma morì durante il suo tentativo. C'è anche un giroplano degli anni '60, che avrebbe dovuto portare Vojtech Vala in Occidente, ma l'uomo venne catturato e condannato più tardi a 13 anni di carcere.

Ci troviamo nel Museo Nazionale della Tecnica e potete vedere la tecnologia usata dalla polizia comunista o dal regime nazista, per mantenere il potere, ma anche la tecnologia usata dagli oppositori di quei regimi, per ottenere la libertà

Le dittature in che modo usano la tecnologia per reprimere qualsiasi opposizione? La mostra "La tecnologia nelle dittature", a Praga, ne dà un'idea. L'esposizione si tiene in occasione del 30esimo anniversario della Rivoluzione di velluto , quando la polizia e l'esercito repressero brutalmente una protesta studentesca .

