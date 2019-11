Mozart finisce all'asta da Christie's

"Mozart ha 13 anni, è ancora un giovane uomo, che si reca in Italia con suo padre. Viene ritratto per Pietro Lugiati, che lo vede suonare e lo trova un compositore sorprendente e di talento. E commissiona il dipinto", spiega Astrid Centner-D'Oultremont, direttrice del dipartimento opere antiche di Christie's, a Parigi . "Ciò che è molto interessante del ritratto è la partitura musicale, che in realtà troviamo solo su questa tela. Alcuni musicologi ritengono che la partitura possa essere opera proprio di Mozart".

