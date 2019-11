Cile, intesa per modificare la Costituzione

Continuano da quasi un mese in diverse città del Cile le violente proteste popolari per le dimissioni del presidente Piñera. La mobilitazione e la risposta dei carabineros ha finora causato 22 morti e migliaia di feriti in tutto il paese.

