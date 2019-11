I migliori "No comment" della settimana

Le proteste in Cile a Santiago contro il presidente Piñera e per chiedere riforme economiche e cambiamenti politici agli incendi che stanno devastando la California. Fiamme fino alla periferia di Los Angels. In Iraq migliaia di persone hanno invece manifestato a Baghdad contro il carovita e la corruzione, mentre a Città del Capo in Sudafrica si sono registrati scontri tra rifugiati e polizia. Migliaia di migranti e cittadini sono scesi in piazza per dire stop a xenofobia e intolleranza. Infine trafico incidente in Pakistan su un treno. Un vagone passeggeri prende fuoco per l'esplosione di due stufette per cucinare. Decine i morti e i feriti.