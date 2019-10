Escalation militare in Siria: l'UE in cerca una posizione comune

É sulla situazione in Siria che si tiene un altro banco di prova per l'unità degli stati membri europei. Il consiglio dei ministri degli esteri dell'Unione europea si riunisce in Lussemburgo lunedì per discutere e cercare di trovare una posizione comune sull'offensiva turca nel nord est della Siria.

"Per me il punto più importante oggi sarà il fatto che ospiteremo l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir O. Pedersen- Afferma al suo arrivo Federica Mogherini, capo della diplomazia europea-. "Discuteremo con lui come possiamo aiutare a proteggere il processo politico da questa nuova escalation militare. E ovviamente, come sapete, gli Stati membri discuteranno fino a che punto sono pronti ad adottare alcune misure sul tavolo".

Tra le opzioni c'è la possibilità di comminare sanzioni e di applicare un embargo sulla vendita delle armi al governo turco. Italia, Francia, Germania hanno già detto di essere favorevoli a chiudere i rubinetti all'esercito del presidente Erdogan. Al suo ingresso anche il ministro austriaco Alexander Schallenberg afferma che Vienna è favorevole a questa posizione.

"Fermare le operazioni turche sarà difficile, non sta a l'Unione europea farlo, ma decideremo un embargo sulle armi. Almeno noi austriaci siamo molto favorevoli al fatto che l'Unione europea imponga un embargo sulle armi. In caso contrario tutti e 28 gli Stati membri dovranno decidere unilateralmente di non inviare più armi in Turchia".

Tra le voci contrario a questa opzione, invece, c'è l'Ungheria. Il primo ministro Viktor Orban prima dell'offensiva turca aveva già bloccato il tentativo dell'UE di emettere un avvertimento comune a Erdogan, mentre adesso insiste per un dialogo con Akara al posto dell'adozione di misure punitive.

Tra i due paesi intercorrono strette relazioni economiche e politiche, come dimostra il fatto che a novembre Orban riceverà a Budapest il presidente Erdogan.

L'offensiva turca contro i curdi siriani ha già provocato tra i 150.000 e 160.000 sfollati secondo le nazioni unite e ha ucciso centinaia di civili.