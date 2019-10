Cicoria: pi`ù varietà, più salute

Dirk Bosch è un biochimico olandese. È responsabile del coordinamento del progetto CHIC, che mira ad aumentare il potenziale di una pianta sottoutilizzata come cicoria.

Ci spiega perché nelle sue radici c'è un potenziale così elevato.

"La parte interessante è la radice".

**"La parte interessante della cicoria è questa radice, perché è questa radice che produce le fibre alimentari e le fibre alimentari sono estratte dalle radici sono utilizzate ad esempio negli yogurt, sono salutare per l'intestino".

**

"Diverse varietà, diversi composti"

"Il progetto sta per aumentare il potenziale della cicoria, perché ora solo le fibre alimentari sono isolate, ma noi vogliamo creare diverse varietà di cicoria, e ognuna di queste varietà produrrà un diverso composto, una diversa medicina, diverse fibre alimentari".

"Piccole modifiche al genoma della cicoria"

"Il problema della cicoria è che è molto difficile da coltivare, è molto difficile fare nuove varietà e farne nuovi prodotti come vogliamo fare noi. Quello che vogliamo è introdurre nuove tecniche di coltivazione, apportando piccole modifiche al genoma della cicoria in modo che renda i prodotti migliori, i farmaci migliori, l'inulina migliore".

"Nuovi prodotti utili per la salute dei consumatori"

"Cerchiamo di farlo non per rendere le piante più resistenti ai parassiti, lo sono di per sé, ecco perché abbiamo scelto anche questa bella pianta, ma perchè vogliamo realizzare prodotti che siano effettivamente utili per i consumatori e per la loro salute".