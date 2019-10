L'atleta keniano Eliud Kipchoge sabato mattina è diventato il primo uomo nella storia a correre i 42 km della maratona in meno di 2 ore. Il 34enne ha battuto il suo precedente record e fissato il cronometro a 1 ora 59 minuti e 40 secondi dopo avere tagliato il traguardo in un circuito creato ad hoc attorno al Prater di Vienna.

"Mi sento bene. Ci sono voluti 65 anni a un essere umano per fare la storia dello sport dopo Roger Bannister, il primo atleta a correre il miglio sotto i 4 minuti nel 1954. Ho provato e ora sono l'uomo piu' felice della terra per avere corso sotto le 2 ore ed essere di ispirazione a molte persone. Ho dimostrato come sia possibile riuscirci e mi aspetto che altri correranno sotto le due ore dopo quello che è successo oggi".

Il primato non sarà comunque omologato dalla Federazione Internazionale di Atletica perche' avvenuto in un evento organizzazo dalla multinazionale della chimica INEOS appositamente per Kipchoge che era dunque l'unico partecipante.

Il keniano aveva anche a disposizione varie squadre di lepri per scandire il passo, assieme a un veicolo elettrico che mostrava il cronometro e rifornimenti passati da uomini in bicicletta, anziche' presi dai banchi a bordo pista, come previsto nelle competizioni ufficiali.